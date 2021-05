Nur 38 Corona-Infektionen am Wochenende - Fast ein Drittel der Anhalt-Bitterfelder einmal geimpft

Anhalt-Bitterfeld - Das Corona-Infektionsgeschehen bleibt in Anhalt-Bitterfeld über das Wochenende auf einem niedrigen Niveau. Lediglich 38 neue Fälle hat der Landkreis zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 14 Uhr, gezählt. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter und beträgt nun laut Robert-Koch-Institut 104,7.

Insgesamt gelten noch 370 Personen als aktiv infiziert. 6.582 Corona-Infektionen wurden seit Pandemiebeginn amtlich festgestellt.

Derzeit müssen noch neun an Covid-19 erkrankte Personen in Anhalt-Bitterfeld intensivmedizinisch versorgt werden, fünf von ihnen werden invasiv beatmet.

Fast ein Drittel der Einwohner hat seine Erstimpfung erhalten

Auch bei den Impfungen gibt es einen neuen Zwischenstand: So wurden in Anhalt-Bitterfeld insgesamt 46.582 Erstimpfungen durchgeführt, was einer Impfquote von 29,3 Prozent entspricht. 13.967 Personen haben sogar schon ihre Zweitimpfung erhalten, was einer Quote von 8,8 Prozent entspricht. Insgesamt wurden in der vergangenen Woche in den Impfzentren in Wolfen und Köthen 3.279 Impfungen durchgeführt. (mz)