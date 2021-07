Null-Inzidenz und die Folgen für den Landkreis - Verwaltung stellt tägliche Meldung ein

Bitterfeld/MZ - Die Anhalt-Bitterfelder Kreisverwaltung hat die täglichen Informationen zum Coronavirus und dem Verlauf der Pandemie ausgesetzt. Das teilte Kreissprecher Udo Pawelczyk am Donnerstag mit. Hintergrund ist die Tatsache, dass es landkreisweit seit mehr als einer Woche keine neuen Infektionsfälle gibt. Mittlerweile ist außerdem die letzte als infiziert geführte Person genesen. Allein Nullwerte mitteilen, möchte der Kreis jedoch nicht. „Wir werden aber bei Veränderungen im Infektionsgeschehen, im Zusammenhang mit Entscheidungen zum Impfen oder weiteren Lockerungen natürlich sofort informieren“, fügt Pawelczyk hinzu. Die Aussage gilt für tägliche Mitteilungen an die Presse sowie entsprechende Informationen auf der Homepage des Landkreises und in den sozialen Medien.

Keine Infizierten mehr

Stand Donnerstag, 1. Juli, gab es im Landkreis erneut keinen Infektionsfall. Das Robert-Koch-Institut gibt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter mit dem Wert 0,0 an. Eine solche Zahl weisen im Land Sachsen-Anhalt neben Anhalt-Bitterfeld die Landeshauptstadt Magdeburg und die kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau sowie die Landkreise Harz, Jerichower Land, Mansfeld-Südharz, Stendal und Wittenberg auf.

Unterdessen meldet das Medizinische Versorgungszentrum Bitterfeld/Wolfen, dass seit April in seinen Praxen trotz knapper und zögerlicher Impfstofflieferungen 1.000 Impfungen gegen das Virus durchgeführt worden sind.

Impftermine vereinbaren

Geimpft wurde nach Aussagen von Dr. med. Thomas Beier, dem Ärztlichen Geschäftsführer des Zentrums, unter anderen in den MVZ-Praxen für Kinder- und Jugendmedizin, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, der Hausärztlichen Praxis in Bitterfeld und der HNO-Praxis in Köthen. „Patienten können auch jetzt in den MVZ-Praxen anrufen und nach einem Impftermin fragen“, erklärt der Mediziner. Auch Gynäkologe Michael Wendel rät zum Impfen. „Gerade für tumorerkrankte Patientinnen ist die Schutzimpfung zu empfehlen“, sagt der Arzt und bestätigt eine hohe Impfbereitschaft in seiner Praxis.

Informationen zum Medizinischen Versorgungszentrum, seinen Praxen und den Ansprechpartnern finden sich unterwww.mvzbiwo.de. Telefonisch erreichbar ist die Zentrale unter 03493/31-0.