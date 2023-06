Alkoholwirkung hautnah erleben Nüchtern macht Schule - Azubis werden in Bitterfeld mit Folgen des Alkohols konfrontiert

Schüler des ersten Lehrjahres im Berufsschulzentrum Bitterfeld haben an der Aktion „Dont’t drink and drive“ teilgenommen. Was sie dabei erleben, sorgt für Überraschungen.