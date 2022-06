Notruf missbraucht: Feuerwehr rückt in Hotel in Wolfen an

Im Mittelpunkt stand am Samstag das BIG-Hotel. Dutzende Kameraden waren mit sieben Fahrzeugen vor Ort.

Das BIG-Hotel befindet sich in der Damaschkestraße in Wolfen.

Wolfen/MZ - Der Missbrauch von Notrufeinrichtungen hat am Samstag gegen 1 Uhr die Feuerwehr beschäftigt. Wie das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld bestätigt, wurden im Zeitraum vom 0.53 Uhr bis 1.18 Uhr im BIG-Hotel in der Wolfener Damaschkestraße durch bisher unbekannte Personen in einer der Etagen des Hotels die Handfeuermelder betätigt.

Daraufhin wurde durch die Rettungsleitstelle die Freiwillige Feuer am Standort Bitterfeld alarmiert. Die Kameraden rückten mit insgesamt sieben Einsatzfahrzeugen an. Der entstandene Schaden - unter anderem an den Feuermeldern - lässt sich noch nicht beziffern.