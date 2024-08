Am Donnerstag, 8. August, haben die Halle Leipzig The Style Outlets etwas Besonderes vor.

Brehna/MZ/uro. - Am Donnerstag, 8. August, haben die Halle Leipzig The Style Outlets etwas Besonderes vor. Der Einkaufstempel vor den Toren von Brehna lädt ein zur Zeitreise. Von 12 bis 18 Uhr steht im Center eine große 80er-Jahre-Party an, bei der nostalgisches Flair mit außergewöhnlichen Shopping-Angeboten verbunden wird. So teilen es die Verantwortlichen mit.

Besuchern stellen sie einen erlebnisreichen und nicht zuletzt lukrativen Einkaufstag in Aussicht. In Brehna wird unter anderem eine Cocktailbar aufgebaut. Sie lädt zum Verweilen ein und sorgt gegen eine freiwillige Spende für Erfrischung. Alle Erlöse der Bar werden für einen wohltätigen Zweck zur Verfügung gestellt. Worum es dabei geht, ist allerdings noch offen.

Fest steht indes, dass das Outlet auf Arcade-Nostalgie setzt und einen Flipperautomat bereitstellt, an dem Gäste ihr Geschick testen können. Süße Erinnerungen an die Zeit vor 40 Jahren werden an der Candybar mit beliebten Retro-Snacks wach, während in einer Fotobox Bilder im Stil der Achtziger gezaubert werden können. Das Highlight für Schnäppchenjäger: Teilnehmende Marken gewähren auf ausgewählte Artikel Rabatte von bis zu 80 Prozent.

„Unsere Party soll einen unterhaltsamen Tag bieten. Es geht darum, in Erinnerungen zu schwelgen, die Atmosphäre der 80er Jahre neu zu entdecken und dabei ein besonderes Einkaufserlebnis zu genießen“, sagt Center-Manager Robin Lippold.