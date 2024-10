Der Branchenriese 1&1 steigt in Bitterfeld-Wolfen ein und kündigt Versorgung von mehr als 1.700 Haushalten an.

Bitterfeld/MZ. - Die Versorgung mit schnellen Internetanschlüssen in Bitterfeld-Wolfen verbessert sich weiter. Nachdem bereits Unternehmen wie die Deutsche Telekom und die Deutsche Glasfaser in der Stadt aktiv sind, hat nun mit der 1&1 AG aus Montabaur ein weiterer Branchenriese seine Aktivitäten in Bitterfeld-Wolfen aktiviert.