Defekte Straßenbeleuchtung in Zörbig: In der kommenden Woche soll der Schaden geortet und behoben werden.

So sollte es sein: Doch in einigen Straßen von Zörbig ist es jetzt dunkel.

Zörbig/MZ. - Zörbig/MZ. Seit Freitag ist die Beleuchtung in einigen Straßen von Zörbig defekt. Das betrifft die Friedrichstraße, die Reinhold-Schmidt-Straße, die Wilhelmstraße, die Pfarrer-Reiche-, Bürgermeister-Walter sowie die Oskar-Fleischer-Straße. Wie Bürgermeister Matthias Egert (CDU) nach Informationen des zuständigen Elektrikers mitteilt, ist die Ursache dafür wahrscheinlich ein Kabelfehler in der Friedrichstraße. Nur die erste Lampe an der Gasanstalt leuchtet noch, heißt es. Dabei bleibt es nicht nur an diesem Wochenende dunkel: Erst in der kommenden Woche steht laut Egert ein Kabelmesswagen zur Verfügung, um den Fehler zu orten und danach entsprechende Maßnahmen zu dessen Behebung veranlassen zu können.