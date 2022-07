Nicht zum Prozess erschienen - 33-Jähriger muss vom Bitterfelder Bahnhof aus direkt ins Gefängnis

Bei der Überprüfung seiner Personalien durch die Polizei am Bitterfelder Bahnhof stellte sich heraus, dass der Mann durch das Amtsgericht Dessau-Roßlau per Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde.

Der Bahnhof in Bitterfeld

Bitterfeld/MZ - Wieder einmal haben Beamten der Bundespolizei auf dem Bitterfelder Bahnhof, den richtigen Instinkt bewiesen: Am Donnerstag kontrollierten sie gegen 11 Uhr einen 33-jährigen Mann.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der Deutsche durch das Amtsgericht Dessau-Roßlau per Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde. Er war trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht zum Prozess erschienen, in dem diverse Straftaten verhandelt werden sollten. Der Gesuchte wurde festgenommen, in die Diensträume gebracht und der Haftbefehl eröffnet.

Am Nachmittag wurde er dem zuständigen Richter am Amtsgericht Dessau-Roßlau vorgeführt und dieser bestätigte den Untersuchungshaftbefehl. Folglich brachten die Bundespolizisten den Mann in die Justizvollzugsanstalt Halle. Die ausschreibende Behörde wurden darüber informiert.