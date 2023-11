Die Messe „LebensArt“ kehrt mit mehr als 30 regionalen Ausstellern zurück in das Kulturhaus Wolfen. Wonach die zahlreichen Besucher dort suchen.

Neustart nach drei Jahren Pause: So lief die „LebensArt“-Messe im Kulturhaus Wolfen

Wolfen/MZ. - Mode, Kosmetik, Tee- und Kräutermischungen, Marmeladen, Deko-Gegenstände, Schmuck, ätherische Öle, Gesundheitsmittel, Schutzbekleidung, Friseur-Utensilien und Wohn-Accessoires – mit einem breiten Angebot für Körper, Geist und Seele ist die Messe „LebensArt“ am Samstag in das Kulturhaus Wolfen zurückgekehrt. Nach drei Jahren Zwangspause wegen der damaligen Coronaauflagen wagt der veranstaltende Unternehmerinnenstammtisch (UNS) einen Neustart, ohne das bewährte Konzept aufzugeben. Und das kommt an.