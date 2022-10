Neustart in Prussendorfer Plantage - Kinder aus Zörbig lassen sich Äpfel schmecken

Prussendorf/MZ - Auf Regen folgt Sonnenschein. Das mussten die Kinder der zweiten, dritten und vierten Klasse der Zörbiger Grundschule erfahren. War am Mittwoch noch der Regen vorherrschend, so strahlte am Tag darauf die Sonne mit den Kindern um die Wette. Alle Mädchen und Jungen waren eingeladen, auf der Plantage des ehemaligen Obsthofes Ulrich in Prussendorf Äpfel zu ernten und mit nach Hause zu nehmen. Denn die Plantage ist seit Anfang September mit dem Verkauf an Unternehmer Ingo Jung gerettet und wird nicht dem Erdboden gleich gemacht.

