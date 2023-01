Wolfen/MZ - Stadtrat und Verwaltung haben es sich nicht leicht gemacht. Doch am Ende der Debatte, die für interne Beratungen gleich zweimal unterbrochen wurde, stimmte die überwältigende Mehrheit des Stadtrats am Mittwochabend für ein Bündel von Maßnahmen, damit das Woliday zum 1. März mit einer Party wieder geöffnet werden kann. Dies wird – trotz Skepsis in Einzelfragen – auch von der Verwaltung mit Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) an der Spitze unterstützt. „Was ich dafür aus dem Weg räumen kann, werde ich tun“, sagte der OB.

