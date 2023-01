Neujahrsempfang in Muldestausee Anfeindungen, Verstoß gegen Vertraulichkeit - Bürgermeister Ferid Giebler: Kommunalpolitik am Tiefpunkt

Bürgermeister Ferid Giebler holt zur Schelte gegen „anonyme und besorgte Bürger“ aus. Denen gehe es um Aufmerksamkeit und weniger ums Gemeinwohl. Erfolge in der Gemeinde Muldestausee rücken dadurch oft in den Hintergrund. Was jetzt passieren soll.