Neues Wolfsrudel an der Goitzsche - Wie Experten die Gefahr für Mensch und Tier einschätzen

Bei Löbnitz wurde in diesem Jahr ein neues Wolfsrudel registriert, auch ein Wurf wurde festgestellt. Was bedeutet das für die Region?

Löbnitz/Bitterfeld/MZ - Er ist gekommen, um zu bleiben. Nachdem der Wolf in der Region als ausgestorben galt, findet Meister Isegrim mehr und mehr ein Zuhause in den Wäldern der ehemaligen Kohleregion. Nun ist 2022 ein neues Wolfsrudel registriert worden. Es trägt die Kennung „Tiefensee-Löbnitz“, was auf sein Revier schließen lässt. Es ist von Löbnitz (Landkreis Nordsachsen) nach Pouch nicht weit – was bedeutet diese Entdeckung für Natur, Mensch und Nutztiere?