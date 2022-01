Neues Mitglied des Stadtrats Bitterfeld-Wolfen wird sofort Chef der Fraktion

Wolfen/MZ - Im Stadtrat von Bitterfeld-Wolfen gibt es einen Wechsel. Torsten Weiser (SPD) wurde am Mittwochabend als neuer Stadtrat verpflichtet. Der 35-Jährige folgt auf Diana Bäse, die zuvor von der Stadtratsvorsitzenden Dagmar Zoschke (Linke) herzlich verabschiedet wurde. Bäse gibt das Ehrenamt wegen eines beruflichen Wechsels auf. Sie arbeitet künftig im Büro eines Bundestagsabgeordneten in Berlin.

Wechsel an der Fraktionsspitze

Torsten Weiser wohnt in Holzweißig und arbeitet dort seit 2019 im Ortschaftsrat mit. Er ist von Beruf Steuerfachwirt und seit 2017 Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Bitterfeld-Wolfen. Seine Arbeit im Stadtrat startet der Neuling gleich in führender Position. Denn noch in der selben Sitzung teilte die Fraktion SPD-Bündnisgrüne-FDP mit, dass Weiser neuer Fraktionsvorsitzender und damit Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss wird. Der bisherige Fraktionschef Christian Hennicke (Bündnisgrüne) wird sein Stellvertreter. Diesen Wechsel im Fraktionsvorsitz zur Halbzeit der Legislatur hatten die drei Parteien 2019 vereinbart.

Weiser will die „gute konstruktive Arbeit“ fortsetzen. Man werde aktiv die Umsetzung des Bitterfelder Innenstadtrings sowie die Baumaßnahmen in allen Ortsteilen unterstützen und gestalten. Zudem sollen die Ortschaften gestärkt werden. „Unser Credo ist, Bitterfeld-Wolfen zu einer noch familienfreundlicheren generationsübergreifenden Stadt zu machen“, sagt Weiser.

Goitzsche soll nur touristisch entwickelt werden

Es müsse besser gelingen, dass die Bürger hier wohnen und leben wollen, meint er mit Blick auf Bitterfeld-Wolfens Status als Einpendlerstadt. Dazu seien attraktiver Wohnraum und Freizeitmöglichkeiten nötig. Einen weiteren Focus will Weiser mit der Fraktion auf die ausschließlich touristische Entwicklung der Goitzsche legen. Zudem soll die Fuhneaue in Wolfen neu gestaltet werden. Ein Schwerpunkt sei zudem die bessere Vermarktung der Innenstädte.