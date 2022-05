Neues Feuerwehrgerätehaus in Burgkemnitz: Viel Papier und jede Menge Hoffnung auf Fördergeld

Zu klein und weit abseits des Standards: Das Urteil für das alte Gebäude ist vernichtend. Jetzt braucht es Baupläne und Glück in Sachen Zuschüsse. Denn zwei Millionen Euro Kosten kann die Gemeinde Muldestausee kaum allein aufbringen.

Burgkemnitz/MZ - Das Feuerwehrgerätehaus in Burgkemnitz ist in die Jahre gekommen. Es genügt nicht mehr geltenden Ansprüchen. Genau genommen sind Fahrzeughalle, Umkleide und Sanitärbereich nicht mehr als ein großer Raum. Das hatte Wehrleiter Christian Steudel schon vor geraumer Zeit beim Vor-Ort-Termin mit der MZ gezeigt und keine Zweifel aufkommen lassen. In Burgkemnitz braucht es Ersatz - besser heute als morgen.