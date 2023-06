Medizinische Versorgung in Bitterfeld-Wolfen Neueröffnung zum 1. Juni - Pharmazeut setzt in Holzweißig auf die Apotheke um die Ecke

Michael Hartung stammt aus Bad Belzig, studierte Pharmazie in Berlin und hat sein Berufsleben nun in Holzweißig auf die eigenen Beine gestellt. Wie er den Neustart in der Sertürner-Apotheke angehen will.