Neuer Verkehrsknoten in Bitterfeld soll Mitte November freigegeben werden

Bitterfeld/MZ - Die Neugier der Anwohner ist groß - die Skepsis aber auch. In der Mühlstraße im Zentrum Bitterfelds gehen die Bauarbeiten im letzten Abschnitt dem Ende entgegen. Seit Ende Februar wird der Bereich zwischen der Aldi-Zufahrt und Plan saniert, das Bauende war einst für August vorgesehen. Es entsteht ein langgezogener Kreisverkehr, der Töpferwall, Töpferstraße, Plan, Mühlstraße und die Zufahrt zur Tiefgarage verbindet. Mitte November, wahrscheinlich um den 12. November herum, sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Das sagen Bauleiter Tom Sbröte und Bauamtsleiter Dirk Weber.

Am Donnerstag hat der Einbau des Asphalts begonnen. In zwei Lagen wurde die rund 40 Zentimeter starke Tragschicht eingebaut. An den weitgehend geraden Abschnitten des Kreisels kommt dabei laut Sbröte ein mit GPS versehener Fertiger zum Einsatz, in dem der Asphalt zu 80 Prozent verdichtet wird. Den Rest übernimmt dann eine Walze. Anders geht man an den fußläufigen Querungen und den Rundungen der Einmündungen vor, wo der Fertiger nicht hinkommt. „Ein Lkw bringt den Asphalt so weit wie möglich heran, der dann händisch per Schaufel und Radlader verteilt und mit einer kleinen Walze verdichtet wird“, erklärt der Bauleiter. So erreiche man jede kleinste Stelle des Kreisels.

Kommenden Montag werde die vier Zentimeter dicke Bindeschicht eingebaut, einen Tag später folge die zehn Zentimeter starke Tragschicht. Um eine exakte Anbindung an die einmündenden Straßen zu erreichen, habe man diese im Vorfeld bereits quer geschnitten - wie mit einem Skalpell. Zum Abschluss würden kommenden Mittwoch dann die Fugen gegossen, damit kein Regenwasser eindringen kann.

Mit einer Walze wird der eingebaute Asphalt verdichtet. Kehrer

Bauarbeiten in Bitterfeld kosteten circa 1,1 Millionen Euro

Auf den Asphalteinbau folge die Fertigstellung der drei Fußgängerquerungshilfen. Der abgeflachte Bereich in der Mitte werde mit demselben zweifarbigen Pflaster ausgestattet, wie bereits die Berliner Brücke. Hinzu kommen Blindleitplatten. „Das ist ein Beispiel, wie der im letzten Stadtrat verabschiedete Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in der Praxis Folgen hat“, sagt Weber. Die beiden kleineren, mit Hochborden eingefassten Fußgängerquerungen erhalten Natursteinpflaster, um sie auch optisch von der Fahrbahn zu trennen. Die letzten Maßnahmen vor der Freigabe der Mühlstraße werden der Bau der Fußwege, die Aufbringung der Markierung und die Aufstellung der Straßenbeschilderung sein.

Doch können dann in dem von der langgestreckten Form her eher untypischen Kreisverkehr tatsächlich alle Fahrzeugtypen fahren? Etliche Bürger haben ihre Bedenken geäußert, dass die Kurven bei den Ein- und Ausfahrten für große Busse oder lange Lkw zu eng wirken. „Die passen dort niemals durch“ - so der Tenor mehrere Anrufer bei der MZ. Der Bauleiter betont: „Wir haben uns im Vorfeld der Planungen vom Bus-Unternehmen Vetter die Maße ihrer größten Busse, auch der Schlenkerbusse, geben lassen und an das Planungsbüro weitergeleitet.“ Dieses habe alle geltenden Normen beachtet und auch den Platz der Schleppkurzen - also jenen Bereich, den ein Laster oder Bus braucht, der von einer gerade einmündenden Straße kommend nach rechts einlenken muss - einberechnet. „Jeder Lkw und jeder Bus passt dort durch.“

Die Gesamtmaßnahme Mühlstraße kostet laut Stadt 1,1 Millionen Euro, die Stadt zahlt sieben Prozent davon. Die Preisentwicklung beim Baumaterial habe im letzten Bauabschnitt nach vorläufigen Schätzungen zu keiner Erhöhung der Kosten geführt. Man habe das Material zu den Preisen eingekauft, die im Auftrag eingeplant waren, so Sbröte.