Neuer Uferweg noch nicht in Sicht - Baumaßnahme wird wahrscheinlich auf 2022 verschoben

Friedersdorf/MZ - Ein grundhafte Sanierung des Uferwegs in Friedersdorf steht seit geraumer Zeit auf der Liste dringend nötiger Investitionsvorhaben in der Gemeinde Muldestausee. Der marode Zustand der Straße ist auch nicht zu übersehen. Dennoch stellte Muldestausee-Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos) die Baumaßnahme während der jüngsten Gemeinderatssitzung in Frage. „Aus Kostengründen werden wir das Vorhaben auf das nächste Jahr verschieben.“

Was ist passiert? Die Gemeinde steht wie alle Bauherren vor dem Problem explodierender Preise. Sie musste so zum Beispiel Mittel im Haushalt umlenken, um bereits laufende oder wegen drohender Folgeschäden nicht aufschiebbare Vorhaben zu finanzieren. Der Anbau am Feuerwehrgerätehaus Rösa und die Sanierung des Dachs des kommunalen Mehrzweckgebäudes in Gröbern sind Beispiele dafür. Auch aus der komplett mit zweckgebundenen Spenden und Fördermitteln finanzierten Freizeitanlage am Poucher Ufer des Goitzschesees wurde ein Teil der Maßnahmen erst einmal verschoben. Getroffen hat es hier den Mini-Kletterfelsen und den Bolzplatz. Denn Geld für kommunale Bauprojekte aufzutun, scheint für die Verwaltung momentan praktisch unmöglich.

Bei Vorhaben wie der Instandsetzung des Uferwegs in Friedersdorf kommt noch eine weitere Sache hinzu. Bisher waren immer auch die Anwohner in der Pflicht und mussten sich nicht zuletzt über Straßenausbaubeiträge an den Baukosten beteiligen. Nachdem das Land diese Form der Kostenbeteiligung aber gekippt hat, stehen die Kommunen auf dem Schlauch. „Ich weiß Stand heute nicht, wer die Ausfälle an Straßenausbaubeiträgen finanzieren soll“, sagt Bürgermeister Giebler.