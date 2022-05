Neuer Stadthof-Chef in Bitterfeld-Wolfen will das Aussehen der Stadt polieren

Michael Radmacher wurde vom Stadtrat an die Spitze des Eigenbetriebs gewählt. Wie versteht er den Job und was soll und kann das kommunale Unternehmen leisten?

Wolfen/MZ - Es ist eine Rückkehr an seinen Geburtsort. Vor 39 Jahren wurde Michael Radmacher in Wolfen geboren. Er wuchs in Friedersdorf auf und lebt inzwischen mit seiner Frau und drei Kindern in Mühlbeck, wo sie vor zwölf Jahren ein Haus gebaut haben. Doch Wolfen ist die neue berufliche Heimat von Radmacher. Denn seit dem 1. April ist er Betriebsleiter des städtischen Eigenbetriebs Stadthof - auf Beschluss des Stadtrats.