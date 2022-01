Neuer Kreisel in Bitterfeld ist bald noch mal für einen Tag dicht

Auch dieses Schild im Töpferwall, das das Rechtsabbiegen in die Mühlstraße verbietet, ist durch das Kreuz momentan deaktiviert. Dennoch verwirrt es so manchen Autofahrer.

Bitterfeld/MZ - So mancher Autofahrer ist verwirrt: Noch immer stehen Umleitungsschilder am neuen Kreisel in der Bitterfelder Innenstadt, der seit Ende November Mühlstraße, Töpferwall, Töpferstraße und Plan verbindet. Doch die Schilder - ebenso jene an der Kreuzung Wittenberger/Berliner Straße zur Einfahrt ins Zentrum - sind umgedreht und damit deaktiviert. Warum aber ist das so? Soll die Berliner Brücke demnächst erneut gesperrt werden?

Tatsächlich ist noch einmal eine eintägige Vollsperrung zwischen Kreisel und Berliner Brücke in beiden Richtungen vorgesehen, wie es dazu auf MZ-Anfrage aus der Bitterfeld-Wolfener Stadtverwaltung heißt. Jene habe aber nichts mit dem Kreisel-Neubau zu tun. Eine Baufirma habe die Aufstellung eines Krans wegen Arbeiten an einem dortigen Haus angekündigt, die eine Sperrung notwendig mache. Eigentlich sollte das schon im Dezember passieren, die Maßnahme habe sich aber aus verschiedenen Gründen verschoben. Nun soll die kurzfristige Sperrung voraussichtlich Ende Januar erfolgen und der genaue Termin zeitnah bekanntgegeben werden.

Nachdem Kreisel und Straße nach 26 Monaten Bauzeit im November offiziell übergeben worden waren, musste er eine Woche danach für mehrere Wochen erneut teilweise gesperrt werden. Grund waren Beschädigungen aufgrund der Baumaßnahme an Bordsteinen, Rinnenpflaster und einer Laterne, für deren Instandsetzung die Firmen Baufreiheit brauchten. Die Schilder seien deshalb stehengelassen worden, weil besagter Kraneinsatz bereits angezeigt gewesen sei, so die Stadt. Wenn jener vollzogen ist, sollen sie endgültig verschwinden.

Für die eingangs erwähnte Verwirrung sorgt vor allem das Sperrschild im Töpferwall, das das Rechtsabbiegen in die Mühlstraße verbietet. Doch auch jenes ist momentan noch rechtskonform durch das Kreuz im Durchfahrtverbotsschild deaktiviert - allerdings wird dies von vielen Kraftfahrern übersehen.