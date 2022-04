Neuer Kreisel in Bitterfeld: Ideenwettbewerb soll Anlage in der Mühlstraße attraktiver machen

Bitterfeld/MZ - Seit knapp zwei Monaten ist der große Kreisel in der Bitterfelder Mühlstraße fertiggestellt. Die Meinung der Bürger zu dem rund 1,1 Millionen Euro teuren Projekt gehen zwar auseinander. Doch in einem Punkt herrscht offenbar große Einigkeit: Der Kreisel soll nicht bleiben, wie er ist. Auf Antrag von CDU- und Gemeinsamer Fraktion hat der Ortschaftsrat einstimmig beschlossen, dass der Kreisel durch einen Wettbewerb gestaltet werden soll. Lange warten will man damit nicht: Vorgesehen ist dafür das erste Halbjahr, so dass die Ideen noch in diesem Jahr umgesetzt werden können oder zumindest damit gestartet wird.