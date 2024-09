Sieben junge Menschen haben sich beworben. Die Wahlbeteiligung in Sandersdorf-Brehna lag bei unter fünf Prozent.

Nach Wahl am 10. September

Sandersdorf/MZ. - In Sandersdorf-Brehna ist am 10. September ein neuer Jugendbeirat gewählt worden. Sieben Kandidaten bewarben sich auf neun Plätze, weswegen sie nun alle Teil des neu gewählten Gremiums sein werden, das die Jugend im Stadtgebiet in den nächsten Jahren vertreten soll.