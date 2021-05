Neuer Corona-Fall: 69 Menschen sind infiziert und 51 gelten als genesen

Bitterfeld - Ein weiterer Fall einer Covid-19-Infektion registrierte der Landkreis am letzten Apriltag. Mit der Frau aus Zörbig hat sich bislang bei 69 Menschen eine Infektion bestätigt. 51 Personen gelten als wieder genesen, drei sind in stationärer Behandlung, teilt der Sprecher des Landratsamtes mit. Von bisher insgesamt 481 ausgesprochenen Quarantäneverfügungen sind aktuell noch 44 ...

Ein weiterer Fall einer Covid-19-Infektion registrierte der Landkreis am letzten Apriltag. Mit der Frau aus Zörbig hat sich bislang bei 69 Menschen eine Infektion bestätigt. 51 Personen gelten als wieder genesen, drei sind in stationärer Behandlung, teilt der Sprecher des Landratsamtes mit. Von bisher insgesamt 481 ausgesprochenen Quarantäneverfügungen sind aktuell noch 44 gültig.

An der Abstrichstelle in Bitterfeld sind am 2. Mai 13 Abstriche vorgenommen worden. Ein Abstrich wird nur genommen nach einem Gespräch mit dem Informationstelefon (03496/601234) sowie nach Prüfung und Terminvergabe durch das Gesundheitsamt. Bei Bedarf kommt das mobile Abstrichfahrzeug zum Einsatz. Die Abstrichstelle in Bitterfeld ist Montag, Mittwoch und Freitag jeweils von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Die Abstrichstellen in Zerbst und Köthen ruhen.

Ab Montag, 4. Mai, wird der reguläre Schulfahrplan wieder umgesetzt, teilt der Landkreis mit. Eine Anmeldung von Schulfahrten ist somit nicht mehr nötig. Darüber hinaus stehen jedem Schüler neben den Schulfahrten auch alle weiteren Fahrten (auch Anrufbusfahrten) des genehmigten Fahrplanes zur Verfügung. Auskünfte zum Fahrplan gibt es unter www.mein-bus.de und www.insa.de. Im Schülerverkehr ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorgeschrieben.

Die Beschränkungen im Land werden weiter gelockert. Museen und Bibliotheken können ab Montag öffnen wie auch Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche. Für Friseur-, Kosmetik-, Massagestudios, Fahrschulen gilt das selbe. Gottesdienste in Kirchen sind möglich. In Altenheimen ist ab 11. Mai eine Stunde Besuch erlaubt. (mz)