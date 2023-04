Die Leipziger Straße und die Salegaster Chaussee in Wolfen werden repariert. Dort wurden Schäden im Belag entdeckt. Was die Sanierung für die Autofahrer bedeutet.

Neuer Asphalt soll Risse in Straßen beseitigen - Das geht nicht ohne Sperrungen

Rettungsaktionen in Wolfen

Auf der Leipziger Straße in Wolfen wird der Belag abgefräst und anschließend wieder mit neuem Asphalt überzogen.

Wolfen/MZ - Umfangreiche Sanierungsarbeiten an wichtigen Straße in Wolfen machen den Auto- und Lkw-Fahrern zu schaffen. Sie müssen gegenwärtig Umleitungen in Kauf nehmen. Doch wann soll alles wieder normal rollen?