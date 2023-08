Mitten auf dem Dorfanger in Bobbau kann aber sofort gelesen werden. Was hinter der Idee steckt und wer sich aktiv eingebracht hat.

Neuer Anziehungspunkt in Bobbau - Aus alter Telefonzelle wird eine Bibliothek

Dorfleben in Bitterfeld-Wolfen

Besucherandrang herrschte bei der Eröffnung der Bobliothek in Bobbaus Dorfmitte.

Bobbau/MZ - Das neue Errungenschaft steht mitten in Bobbau, einen Steinwurf von Kirche und alter Schule entfernt. Die erste Verwandlungskur hat sie hinter sich. Und was für eine. Aus einer ausgedienten Telefonzelle in den Farben lichtgrau und magenta ist die Bobliothek geworden.