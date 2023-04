Eins der vier höchsten Gebäude der Region bekommt derzeit eine ganz neue Seite. Was es damit auf sich hat und wie es in Zukunft weiter gehen soll.

Wolfen/MZ - Wer dieser Tage in Wolfen-Krondorf nach oben schaut, kann Neues entdecken. Denn die zweite von vier Seiten eines der höchsten Gebäude im Altkreis wird gerade aufgehübscht und soll bald in einem frischen Gewand erstrahlen. An der rechten Seite des elfgeschossigen Hochhauses in der Bertolt-Brecht-Straße steht ein Baugerüst, auch die Balkone an dieser Seite sind so verdeckt.