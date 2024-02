Neuer Anreiz für Feuer- und Wasserwehr in Muldestausee - Kommt der freie Eintritt in kommunale Bäder?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Pouch/MZ. - Was Angehörige der Feuer- und Wasserwehr in Bitterfeld-Wolfen, Sandersdorf-Brehna, Zörbig und neuerdings auch in Raguhn-Jeßnitz dürfen, sollen sie auch in Muldestausee tun: kostenfrei Badespaß in den kommunalen Bädern genießen. So hat es die AfD-Fraktion im Gemeinderat beantragt. „Weil es um Wertschätzung für das Ehrenamt geht“, wie deren Vorsitzender Volker Olenicak betont.