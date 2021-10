Neue Wohngebiete in Zörbig und Löberitz vom Stadtrat beschlossen

Kartoffellagerhalle adé, hier in Zörbig soll gebaut werden.

Zörbig/MZ - Das neue Wohngebiet auf dem Gelände der ehemaligen Kartoffellagerhalle in Zörbig steht in den Startlöchern. Der Stadtrat hat in seiner Oktober-Sitzung für den Bebauungsplan des Investors votiert.

Dieser hat sich im Vergleich zur ersten Vorlage verändert: Denn nach einem negativen Blendgutachten ist nun der Aufbau von niedrigen Photovoltaik-Anlagen vom Tisch, wie Bauamtsleiter Andreas Voss auf MZ-Nachfrage erklärte. Die Solaranlagen hätten also die Umgebung beeinflusst - der Grundstückseigentümer habe sich daher gegen die Photovoltaik entschieden.

Die Wohnbaufläche soll bereits ab dem kommenden Früjahr erschlossen werden

Die Teilfläche des Areals wird nun vorläufig frei bleiben. „Möglich wäre dort aber eine Gewerbeansiedlung“, sagte Andreas Voss. Das sei laut Flächennutzungsplan möglich. Großes Interesse wecke hingegen die Wohnbaufläche. Diese soll ab dem kommenden Frühjahr erschlossen werden. An der Grenze zum bereits bestehenden Wohngebiet Flutgraben im Süden sollen dann vier bis fünf Bauplätze entstehen.

Diese müssen allerdings auch an das Straßennetz - verkehrstechnisch also - angeschlossen werden. Das übernimmt ebenfalls der Investor, die Stadt Zörbig stellt dafür eine Fläche zur Verfügung. Insgesamt ist das Gebiet des Investors 0,55 Hektar groß.

Vor knapp einem Jahr war der erste Entwurf in den Stadtrat eingegangen - ausgesprochen hatten sich die Räte auch damals schon für die Bebauung. Die Stadt hatte zuvor in den Verhandlungen mit dem Investor darauf bestanden, dass Wohnfläche entstehen soll. Diese ist im gesamten Gebiet von Zörbig knapp und wird stark nachgefragt.

Deswegen wurde auch noch ein weiteres Baugebiet durch die Stadtvertreter abgesegnet: Im Ortsteil Löberitz sollen „An der Gärtnerei“ ebenfalls vier bis sechs Einfamilienhäuser entstehen. Brachflächen innerorts zu nutzen, statt außerhalb der Orte neue Gebiete auszuweisen, versucht die Stadt mittlerweile vermehrt - auch das Wohngebiet in der Wilhelmstraße liegt mitten in Zörbig. So soll der Zuzug junger Leute angeregt werden, die Baueigentum schaffen wollen.