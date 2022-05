Neue Tafel im Herzen von Bitterfeld soll an Ex-Außenminister Walther Rathenau erinnern

Bitterfeld/MZ - Eine neue Tafel am Historischen Rathaus von Bitterfeld erinnert nun an den Industriellen und späteren deutschen Außenminister Walther Rathenau. Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) brachte sie am vergangenen Sonntag an.

Die bisherige Tafel, die 2013 im Rahmen des Projektes „Spuren jüdischen Lebens“ des Jugendclubs 83 entstand, war in der Vergangenheit stark beschädigt worden und wurde nun ersetzt. Rathenau lebte bis 1907 in Bitterfeld und übernahm hier den Aufbau der von der AEG gegründeten Elektrochemischen Werke. Seinen Namen trägt auch die Straße, die von Rathaus und Markt aus in Richtung Bahnhof führt.

Im Anschluss lud der OB zum Stadtrundgang ein, bei dem es um den Städtebau ging. Vom Ratssaal führte dieser vorbei am Glasbau der Tourismusinfo, zur Freizeitanlage in der Grünen Lunge und zum Kreisverkehr Mühlstraße.