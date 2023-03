Der Gutspark in Altjeßnitz lockt mit stattlichem Baumbestand und einmaligem Irrgarten. Da die Bewirtschaftungskosten immer mehr steigen, müssen Besucher tiefer in die Tasche greifen.

Neue Regeln und höhere Preise - Gutspark und Irrgarten in Altjeßnitz öffnen am 1. April

Ausflugsziel in Anhalt-Bitterfeld

Der Gutspark Altjeßnitz mit dem berühmten Irrgarten ist gerade in der warmen Jahreszeit ein Besuchermagnet.

Altjeßnitz/MZ - Der Gutspark in Altjeßnitz mit seinem historischen Irrgarten wird auch in diesem Jahr wieder ab 1. April und bis voraussichtlich 31. Oktober öffnen. Allerdings gibt es dort jetzt einige Neuheiten: Der Stadtrat von Raguhn-Jeßnitz hat in seiner Sitzung vorige Woche die Änderung der Haus- und Parkordnung für den Gutspark und dessen Anlagen beschlossen.