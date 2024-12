Neue Einrichtung in Torna soll die Löschwasserversorgung in Sandersdorf-Brehna verbessern.

Die Löschwasserzisterne in Torna wurde fertiggestellt.

Torna/MZ. - Die Löschwasserzisterne in Torna ist erfolgreich fertiggestellt worden und steht ab sofort als Löschwasserentnahmestelle bereit. Nach etwa drei Wochen Bauzeit wurde sie am 6. Dezember offiziell in Betrieb genommen. Darüber informierte die Stadt Sandersdorf-Brehna.