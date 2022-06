Neue Filiale in Bitterfeld: Wird Rothkegel bald Nachbar vom Kulturpalast?

Bitterfeld/MZ - Bekommt Bitterfeld einen Baufachhandel in exponierter Lage? Der Standort vis á vis vom Kulturpalast wird zumindest geprüft. Das bestätigt die Rothkegel Baufachhandel GmbH auf MZ-Anfrage. „Derzeit befinden wir uns noch in einer sehr zeitigen Projektierungsphase und prüfen den Standort gegenüber des Kulturpalastes. Da hier noch keine Entscheidungen getroffen wurden, konzentrieren wir uns weiterhin auf unseren Standort in der Südstraße in Bitterfeld-Wolfen“, das teilt Kristina Le Manach im Auftrag des Unternehmens mit.

