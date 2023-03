Wolfen/MZ - Zumindest in Deutschland sind die Tage der Monarchen seit langem vorbei. Was heute davon bleibt, ist ein Symbol. Dieses macht sich das Frauenzentrum Wolfen zusammen mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) Region Halle-Dessau in der Ausstellung „Königinnen – Portraits in Würde“ zunutze. Die anlässlich des Frauentags entstandene Ausstellung kann noch bis zum 22. März kostenlos zu den üblichen Öffnungszeiten besucht werden. Das Konzept: Frauen in schwierigen Lagen, meist in einer Mischung aus beruflich und privat, werden mit einer Königs- oder Königinnenfigur in den Händen schwarz-weiß abgelichtet. Ohne zu wissen, was die Fotografen zu den Modellen gesagt haben, scheinen die Figuren einen Einfluss auf die Frauen zu haben.

