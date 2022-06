Neue Attraktion in Bitterfeld: Fitnessstudio unter freiem Himmel ist im Entstehen

In der Grünen Lunge entsteht neues Bewegungsareal für alle Altersgruppen. Doch wie funktioniert das mit den Geräten, die teils auch für Rollstuhlfahrer geeignet sind?

Bitterfeld/MZ - Die Hälfte der Geräte steht bereits, die restlichen sollen schon bald folgen. In der Grünen Lunge von Bitterfeld wächst ein Freiluft-Fitnessstudio in den Himmel. Das Besondere daran: Es soll sportliche Übungen für Menschen jeden Alters ermöglichen. „Hier geht es darum, den Körper spielerisch fit zu halten“, sagt Mario Schulze, der Sachbereichsleiter Öffentliche Anlagen. Ab zwölf Jahre und bis ins hohe Alter soll man in der Anlage etwas für seine Gesundheit tun können.