Bauarbeiten laufen Neue Asphaltdecke für Straße in Zörbig: Zufahrt zum Freibad wird in den nächsten Tagen saniert

Wer in Zukunft in das Zörbiger Freibad will, der muss auch irgendwie dahinkommen. Damit das bald besser möglich ist, wird der „Wall“ in Zörbig saniert.