Die Brachfläche am Plan soll bald Geschichte sein. Warum die Bitterfelder Wohnungsgesellschaft bohren lässt und was entstehen soll.

Neubi will in Bitterfelder Innenstadt bauen - Bohrungen für Baugrunduntersuchung

Baugeschehen in Bitterfeld-Wolfen

Bitterfeld/MZ - Wer in den vergangenen Tagen aufmerksam durch die Bitterfelder Innenstadt ging, konnte an einer zentralen Stelle Bewegung ausmachen. Auf der anderen Straßenseite des Zentralen Umsteigepunkts (Zup), in Richtung Badergasse, standen keine parkenden Autos, sondern Baufahrzeuge. Die Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft (Neubi) hat der MZ nun bestätigt, dass dort Bohrungen durchgeführt wurden. Wieso genau und wie geht es weiter?