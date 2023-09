Musikalischer Nachwuchs in Anhalt-Bitterfeld Neubi sucht Talente - Bitterfelder Wohnungsunternehmen startet Musikwettbewerb

Am 23. September soll das Vorspiel in Bitterfeld steigen. In der Jury sitzt der Opernsänger Bastian Thomas Kohl. Wer mitmachen darf und was nach dem Casting geschehen soll.