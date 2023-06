Der Anbau am Sandersdorfer Seniorenzentrum nimmt immer mehr Form an. Derzeit ist die dritte Etage im Bau. Eingezogen werden soll im nächsten Jahr.

Neubau am Gisander-Pflegeheim in Sandersdorf wächst rasant

Sandersdorf/MZ - Wenn die beiden Kranführer zu ihrem Arbeitsplatz wollen, müssen sie genau planen, was sie alles brauchen. Der Weg dahin ist mit 35 Metern in die Höhe nicht weit, aber anstrengend. Einen Lift gibt es nicht, also müssen die rund 200 Stufen erklettert werden. Danach haben sie aber den besten Überblick über den derzeit entstehenden Anbau des Seniorenzentrums Gisander in Sandersdorf.