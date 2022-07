Neuauflage von „Alles rollt“ vereint Sportler, Musiker und Anwohner in Wolfen-Nord

Bei der zweiten Auflage von „Alles rollt“ kamen am Samstag erneut Biker, Skater und Rapper zusammen. Welche Bedeutung das für den Stadtteil hat und wie man in Zukunft helfen kann.

Tommy Jankowiak (vorne) und Joel Karrer zeigten am Samstag auf dem Skatepark in Wolfen-Nord ihr Können.

Wolfen/MZ - Ein paar Wolken hängen am Samstagnachmittag zwar am Himmel über Wolfen-Nord Doch Schatten spenden sie den beiden jungen Männern nicht, die auf dem Skatepark in der Hitze ihr Können unter Beweis stellen. Was Joel Karrer und Tommy Jankowiak nicht davon abhält, während einer 15-minütigen Show auf dem Roller und dem BMX atemberaubende Tricks abzuliefern.