Salat-Aufmotzer, Tee-Kräuter oder heilende Pflanzen – beim Gang durch die Grüne Lunge in Bitterfeld erleben Teilnehmer der Krautschau einige Überraschungen.

Natur pur - Die grüne Schatzkiste mitten in Bitterfeld

Entdeckungen am Wegesrand

Bitterfeld/MZ - Wer Schätze finden will, muss in Bitterfeld nicht weit gehen. Denn sie wachsen oft zu seinen Füßen. So machen die rund 20 Teilnehmer der „Krautschau“ überraschende Entdeckungen bei einem lehrreichen Gang durch den Stadtpark „Grüne Lunge“.