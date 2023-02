Noch einmal geben die Jecken Vollgas. Die MZ hat zusammengetragen, wo und wie im Altkreis Bitterfeld am Wochenende Fasching gefeiert wird.

Narren in Höchstform - In Sandersdorf rollt der große Rosensonntagszug durch die Stadt

Viele Gäste werden am Sonntag zum großen Umzug durch Sandersdorf erwartet.

Sandersdorf/MZ - Bevor am Aschermittwoch alles vorbei sein soll, wollen die Jecken im Altkreis Bitterfeld noch einmal so richtig auf die Pauke hauen. Und auch nach dem vermeintlichen Ende der fünften Jahreszeit wird in einigen Orten noch einmal gefeiert.