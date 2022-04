Nächtliche Radfahrt durch Bitterfeld endet für 36-Jährigen in der JVA

Bitterfeld/MZ - Zwei Männer sind in der Nacht zum Mittwoch in Bitterfeld vor der Polizei geflüchtet und nur einer konnte gestellt werden. Laut Polizeibericht seien die beiden Radfahrer einer Polizeistreife gegen 1.30 Uhr in der Zörbiger Straße aufgefallen. Als die Beamten sie anhalten und überprüfen wollten, flüchteten sie.

Dabei ließ einer der Beiden sein Fahrrad zurück, bewegte sich zu Fuß weiter und versteckte sich in einem Gebüsch. Dort konnten ihn die Beamten aufspüren. Bei der Kontrolle seiner Personalien stellte sich heraus, dass der 36-Jährige per Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde in eine nahe liegende Justizvollzugsanstalt gebracht.