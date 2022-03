Nacht zum Mittwoch: Lauter Knall reißt Anwohner in Bitterfeld aus dem Schlaf

Bitterfeld/MZ - Durch einen lauten Knall ist eine Anwohnerin der Friedensstraße in Bitterfeld in der Nacht zum Mittwoch gegen 4 Uhr aus dem Schlaf gerissen worden. Als sie aus ihrem Fenster sah, wurde sie Augenzeugin eines Einbruchs in einen sich in unmittelbarer Nähe befindlichen Imbiss.

Eine schwarz gekleidete männliche Person hatte über eine zuvor zerstörte Glaseingangstür den Innenraum betreten und flüchtete nach kurzer Zeit mit einer gestohlenen Registrierkasse auf einem schwarzen Herrenrad. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei den Täter nicht stellen. Dem Eigentümer des Bistros ist ein Schaden in Höhe von ungefähr 1.400 Euro entstanden. Die Ermittlungen laufen.