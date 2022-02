Nachricht kam mit dem Briefboten: Post in Mühlbeck macht wieder dicht

Mühlbeck/MZ/UR - Die Hiobsbotschaft kam mit der Post. „Ausgerechnet mit der Post“, erklärt Muldestausee-Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos) im Netz. Es geht um die Schließung der Postfiliale in der Straße der Opfer des Faschismus in Mühlbeck. Die ist seit 1. Februar dicht. Ob und wann es Ersatz dafür gibt, ist momentan völlig offen.

Giebler betont jedoch, erneut in Kontakt mit der Deutschen Post zu treten. Er will versuchen, dass der Konzern von seiner Position abweicht, dass es eine Postfiliale nur in Mühlbeck oder Friedersdorf geben darf. Als Alternative schlägt er Standorte in Pouch oder Muldenstein vor.

Die Poststelle in Mühlbeck war erst im August in der Verkaufsstelle des Brehnaer Eiswerks eröffnet worden. Post und Betreiber beendeten die Zusammenarbeit. Gründe sind bisher nicht bekannt.

Einwohner der Gemeinde Muldestausee sollen nun übergangsweise die Partnerfiliale in der Bismarckstraße 19 in Bitterfeld nutzen.