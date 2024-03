Im Oktober 2022 ist ein Streit zwischen zwei Nachbarinnen in Bitterfeld-Wolfen eskaliert. Am Ende standen eine Platzwunde und eine Prellung am Kopf. Das Landgericht bemüht sich um ein weises Urteil.

Bitterfeld/Dessau/MZ. - Die Angeklagte führt Tagebuch. Regelmäßig notiert sie, was die Nachbarin Unrechtes getan hat. Oder getan haben soll.

„Das kann einen doch mürbe machen“, befindet Richter Thomas Knief, der mit zwei Schöffen am Landgericht Dessau über einen eskalierten Nachbarschaftsstreit zwischen zwei Frauen in Bitterfeld-Wolfen entscheiden soll. Das Amtsgericht Bitterfeld hatte die Angeklagte zuvor verurteilt. Wegen gefährlicher Körperverletzung soll sie über 4.000 Euro Strafe zahlen und 1.500 Euro Schmerzensgeld.

Für Außenstehende mag absurd anmuten, was sich zwischen zwei nicht mehr ganz jungen Frauen im Oktober 2022 zugetragen hat. Zunächst stößt die Nachbarin Bretter um, die an ihrem Zaun lehnten. Die Angeklagte will der Nachbarin Gleiches mit Gleichem vergelten, holt eine Harke und räumt damit nun ihrerseits Holz vom Stapel der Nachbarin. Diese nun zückt das Handy, macht Fotos, was wiederum der Angeklagten missfällt, die mit der Harke der Feindin aus dem Garten von nebenan das Smartphone aus der Hand schlägt.

Als diese das Telefon aufheben will, setzt es wieder Schläge mit der Harke, doch dieses Mal treffen sie den Hinterkopf der Nachbarin, die eine Platzwunde und eine Prellung davonträgt.

Der Verteidiger hat vor dem Prozess dem Gericht ein langes Schreiben geschickt. Tenor: Es war alles nicht so, man möge mehr Zeugen hören und außerdem auch noch Gutachten einholen.

Knief sagt, er habe sich vorab viele Gedanken über das Verfahren gemacht. Nachbarschaftsstreitigkeiten seien ziemlich furchtbar, weil man mit diesen jeden Tag konfrontiert sei. Ein Strafverfahren könne die Situation nicht befrieden. „Wir sind keine Mediationsanstalt und können auch psychologisch nicht weiterhelfen.“

Landgericht Dessau lehnt einen Freispruch ab und macht einen Kompromissvorschlag

Und so macht Knief einen Vorschlag: Das Verfahren wird vorläufig eingestellt, die Angeklagte überweist der Geschädigten 2.000 Euro. Danach wäre die Sache vom Tisch. Er sieht nur einen Nachteil: Den Freispruch, den die Angeklagte wünscht, kann es nicht geben. Aber dafür auch keinen Eintrag ins Bundeszentralregister, außerdem zahle sie unterm Strich weniger Geld während die Nachbarin mehr bekomme. Und das finanzielle Prozessrisiko sei weg. „Ihre Anwälte arbeiten nicht für lau.“

Nach einer Beratungspause stimmen der Staatsanwalt und die Angeklagte dem Vorschlag zu. Der Verteidiger nennt ihn salomonisch und weise. Der Vergleich mit Salomon geht Knief zu weit. „Weise“ lässt er aber gelten.