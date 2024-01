Nach den Raubüberfällen in Bitterfeld am Sonntag- und Montagmorgen hat Oberbürgermeister Armin Schenk das Gespräch mit dem Revierkommissariat der Polizei in Bitterfeld gesucht.

Nach zwei Raubüberfällen in der Innenstadt von Bitterfeld - OB Schenk will mehr Präsenz der Polizei

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bitterfeld/MZ. - Nach den beiden Raubüberfällen in Bitterfeld am Sonntag- und Montagmorgen, bei denen eine Frau verletzt wurde, hat Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) das Gespräch mit dem Revierkommissariat der Polizei in Bitterfeld gesucht. Er sprach mit dessen Leiter über mögliche Reaktionen auf diese Vorkommnisse. „Denn diese kurz hintereinander geschehenen Straftaten berühren das Sicherheitsgefühl der Bürger“, so Schenk.