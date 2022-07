Nach zwei Jahren Pause - Jugendfreizeittreff Greppin ruft wieder zum Dartturnier

Greppin/MZ - Konzentration, ein gutes Auge und eine ruhige Hand sind am heutigen Dienstag, 26. Juli, im Kinder- und Jugendfreizeittreff Greppin gefordert. Denn dort startet um 16 Uhr nach langer Pause ein Dartturnier. Wie dieses Projekt zustande kam und wer dabei alles mitmachen kann, darüber sprach Frank Czerwonn mit Clubleiter Tobias Köppe.

Wie kamen Sie im Freizeittreff auf die Idee eines Dartturniers?

Das haben sich die Clubbesucher selber gewünscht. Das Spiel ist hier ja recht beliebt. Unsere Dartscheibe wird während der Öffnungszeiten häufig genutzt. Das zeigen schon die regelmäßig abgebrochenen Pfeilspitzen, die wir dann immer wieder erneuern müssen. Und dass wir zu den beliebtesten Aktionen im Jugendclub auch Turniere veranstalten, ist ja nicht neu. Ich erinnere zum Beispiel an die beliebten Mensch-ärgere-dich-nicht- und die Tischtennis-Turniere.

Tobias Köppe und seine Mitarbeiter organisieren das Turnier (Foto: André Kehrer)

Ist ein Turnier mit Dart eine Premiere?

Nicht ganz. Wir haben schon 2019 - also lange vor Corona - hier schon ein solches Turnier veranstaltet. Und das kam gut an. Aber danach gab es eine lange Pause. Insofern ist es schon eine Art Neustart.

Wer darf daran alles teilnehmen?

Das Turnier ist in unser Sommerferienprogramm eingebettet und richtet sich deshalb zuerst an Kinder und Jugendliche. Aber natürlich steht die Teilnahme jedem Interessenten offen. In den vergangenen Tagen sind bereits Anmeldelisten entstanden und wir hoffen, dass es so eine Art Klein gegen Groß wird. Man kann sich für das Turnier telefonisch anmelden oder sollte heute einfach vorbeikommen und spätestens 15 Minuten vor Beginn da sein.

Wo und nach welchem Modus werden die Pfeile fliegen? Wir es vielleicht ein Outdoor-Turnier?

Die Möglichkeit gäbe es zwar generell, aber wir haben uns dagegen entschieden. Wir spielen das Turnier drinnen. Da sind auch die Temperaturen und die Bedingungen besser. Der Spiel-Modus steht noch nicht definitiv fest, da er letztlich von der Teilnehmerzahl abhängig ist. Klar ist aber, dass der Gewinner oder die Gewinnerin einen besonderen Pokal erhalten wird.

Ist das ein Wanderpokal?

Nein. Er ist aber besonders gestaltet und somit eindeutig diesem Turnier zuzuordnen. Und der künftige Gewinner kann ihn mit nach Hause nehmen.

Anmeldungen sind unter Tel.: 0178/3268862 möglich.