Nach Unfalltod von Matthias Großler - Veranstalter sagen Oktoberfest in Sandersdorf-Brehna ab

Derzeit seien die Veranstalter aufgrund der anhaltenden Trauer nicht in der Lage „diese Veranstaltung in der gewohnten Qualität zu planen und durchzuführen“.

Das Oktoberfest in Sandersdorf-Brehna muss auch in diesem Jahr wieder ausfallen.

Sandersdorf-Brehna/MZ - Das Oktoberfest in Sandersdorf-Brehna wird auch in diesem Jahr ausfallen. Hintergrund ist der tragische Unfalltod des Veranstalters Matthias Großler vor knapp einem Monat.

„Wir haben in dieser Woche entschieden, dass es uns allen im Team nicht möglich ist, in diesem Jahr für Euch ein einzigartiges besonderes und fröhliches Oktoberfest zu organisieren“, heißt es in einem emotionalen Statement der Mitarbeiter von Großlers Eventagentur „Splitter Manufaktur“. Er stand als Wiesenwirt wie kein anderer für die Veranstaltung. „Wenn jemand sich der Organisation von Veranstaltungen verschrieben hatte, war das Matthias“, erklären seine Kollegen weiter.

Derzeit sei man aufgrund der anhaltenden Trauer nicht in der Lage „diese Veranstaltung in der gewohnten Qualität zu planen und durchzuführen“.

Bereits 2020 und 2021 musste das traditionsreiche Fest wegen Corona zweimal aussetzen.

Für alle die schon ein Ticket hatten, soll die Abwicklung „auf dem Weg des Erwerbs“ - für die Meisten also online - bis zum 31. August 2022 möglich sein.

Matthias Großler war am 20. Juni auf der Autobahn tödlich verunglückt

Matthias Großler war in der Nacht zum 20. Juni auf der Autobahn 9 bei Vockerode mit nur 49 Jahren tödlich verunglückt.

Die Nachricht vom Tod Matthias Goßlers schockiert die Menschen in Sandersdorf-Brehna und Bitterfeld-Wolfen. Anhalt-Bitterfelds Landrat Andy Grabner nannte den Sandersdorfer einen „sehr guten Freund“ und bezeichnete den Unfall als „mehr als schrecklich“ - für die Familie Goßlers und für die Region. „Der Familie gilt mein herzliches Beileid.“