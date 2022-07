Die Trauer hält an Nach Unfalltod von Matthias Goßler - Veranstalter sagen Oktoberfest in Sandersdorf-Brehna ab

Derzeit sind die Veranstalter des Oktoberfestes in Sandersdorf-Brehna aufgrund der anhaltenden Trauer über den Tod von Matthias Goßler nicht in der Lage „diese Veranstaltung in der gewohnten Qualität zu planen und durchzuführen“.