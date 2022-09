Nach Trennung von Midewa - Wolfen ist erste Adresse für Abwasserzweckverband „Westliche Mulde“

Verband präsentiert sich in neuen Räumen in der Bahnhofstraße der Fuhnestadt. Das Kundenbüro befindet sich jedoch im Gebäude der Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen.

Wolfen/MZ - Die neue Zeitrechnung begann am 1. April. „Kein Scherz“, sagt Ines Koeckeritz, die Geschäftsführerin des Abwasserzweckverbandes Westliche Mulde. Vor einem halben Jahr hatte der Verband nicht nur seinen Sitz von Bitterfeld nach Wolfen in das ausgediente Küchengebäude des ehemaligen Krankenhausstandortes in der Bahnhofstraße verlegt. Der Verband vollzog mit dem Ortswechsel zugleich die vollständige Trennung von der Midewa.